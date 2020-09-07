"Семья актеров": россияне пришли в ярость из-за отчаянного обращения племянницы Ефремова - видео

"Семья актеров": россияне пришли в ярость из-за отчаянного обращения племянницы Ефремова - видео
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщину облили грязью в Сети

Ольга Ефремова, племянница актера Михаила Ефремова, опубликовала в социальных сетях видеозапись, со всеми возможными проявлениями эмоций призвав подписчиков собраться утром перед заключительным заседанием суда над своим дядей, которому должны вынести вердикт.

По словам Ольги, с самого начала история со смертельным ДТП полна "темными пятнами, правонарушениями, некомпетентностью, профанацией, а так же издевательствами и травлей". Ходатайства адвоката Пашаева провести дополнительную экспертизу и показания свидетелей защиты не засчитываются и отклоняются. Сам судебный процесс –лишь "пошлый спектакль", где все настроены "против одного адвоката и Миши".

Ольга призвала подписчиков собраться утром у Пресненского суда, чтобы поддержать своего кумира, когда его будут вести на процесс.

"Кто позволил? Кто дал право всему этому беспределу происходить?" – вопрошает женщина.

Она добавила, что "все видео монтированы", а необходимые экспертизы не были проведены.

Впрочем, многие не поверили в искренность слов племянницы Ефремова, заявив, что артист должен ответить за содеянное по закону.

""Все за руль в ломяру садятся и людей убивают. А выпивают многие! Сиди дома, раз нажрался. Все безнаказанно!", "Господи, семья актеров! С дрожью в голосе... Дядя Ваш пьет, как свинья, наркоманит. Человека угробил! Получит по заслугам и перед Божьим судом будет отвечать" "Захарова-то покойного зачем трогать? Совершенно непонятно... заступаетесь за дядю, считаете, что невиновен – ваше дело, семья погибшего – не ваше, куда они поехали... Вы сейчас с семьей дяди? Помогаете, поддерживаете присутствием?, - пишут интернет-пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

8 сентября актеру вынесут окончательный вердикт по делу в смертельном ДТП, произошедшем в Москве в начале июня. На предыдущем разбирательстве Ефремов выступил перед судом и заявил, что признает свою вину и желает "решить все по-честному".

Егор МАЛКОВ

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