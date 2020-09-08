"На любителя": обнаженного мужа Королевой подняли на смех
В своем инстаграм-аккаунте Сергей Глушко, более известный как Тарзан, выложил откровенное фото. На нем муж Наташи Королевой предстал полностью без одежды, прикрывая причинное место синей гитарой. Пользователи Сети бурно отреагировали на выходку.
Под постом артист написал, что нет смысла грустить по ушедшему лету. Он поприветствовал осень и добавил, что в честь этого времени года звучит блюз в его исполнении.
Подписчики Глушко не разделили его позитива. Они устали от обнаженных и уже приевшихся снимков, часто мелькающих в его инстаграм-аккаунте.
"Больше заработать денег нечем, можно голяком попрыгать" – отметил один из комментаторов.
Многие пользователи Сети сошлись во мнении, что таким странным образом Тарзан пытается привлечь к себе побольше внимания общественности, а других способов найти не может.
Одна из подписчиц язвительно отметила, что талант Глушко заключается только в том, чтобы быть мужем Наташи Королевой. Она добавила, что в скором времени тело Сергея перестанет привлекать окружающих.
"Я бы сказала– не мужчина нарасхват, а мужчина на любителя",
– добавила другая дама.
Напомним, в 2003 году Сергей Глушко и Наташа Королева вступили в брак. У пары родился сын Архип. Мальчик пошел по стопам родителей и тоже занялся музыкой.
Недавно появилась информация о том, что Наташа Королева застукала Тарзана в кровати с "блондинкой и брюнеткой".
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