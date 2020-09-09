Девушка рассказала, что не хочет повторять судьбу матери

Ариадна Волочкова заявила, что не собирается жить на родине. Дочь знаменитой балерины всерьез загорелась желанием переехать во Францию. Причиной стало то, что 14–летняя наследница звезды хочет жить своей жизнью и не стремится быть похожей на своих старших родственников.

Девушка поведала своей многотысячной аудитории об отношениях с матерью Анастасией Волочковой – сейчас родственницы живут раздельно. Ариадна решила остаться в доме отца и его новой возлюбленной. При этом она тепло отзывается о родительнице. Дочка призналась, что очень благодарна Волочковой за то, что та не стала на нее давить и пытаться навязать свою судьбу в карьере.

"У меня потрясающая мама, которая меня ни к чему не принуждает, поэтому я не балерина", – откровенничалась она.

Ариадна рассказала, что увлекается рисованием и поэзией. Она планирует стать профессиональным художником и поэтессой. Девушка даже собирается выпустить свой сборник стихов, пишет "Собеседник".

Франция привлекает юную Волочкову своей атмосферой. Девушке кажется, что Париж пронизан особенной аурой, и там жизнь течет более активно. Для реализации своей цели Ариадна даже стала изучать французский язык.

Также выяснилось, что наследница ослепительной Анастасии Волочковой не считает себя красивой. Поклонники с нею не согласны и постоянно засыпают девушку комплиментами. Вместе с этим негативные выпады Ариадну тоже не трогают – она научилась философски подходить к критике злопыхателей.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз дочери. Она заявилась на урок к Ариадне в платье с глубоким вырезом на груди, прикрытой лишь прозрачной тканью.