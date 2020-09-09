СМИ: онкобольного Клюева изводила Кудрявцева
Борис Клюев был нечастым героем ток-шоу, интервью он давал тоже редко. Актер признавался, что несколько лет назад его донимала Лера Кудрявцева с целью уговорить на участие в ее программе, где ведущая раскрывает личные тайны звезд. Об этом разговоре народного артиста с журналистами сегодня вспомнили СМИ.
Сыгравший одну из главных ролей в сериале "Воронины" актер считал, что личную жизнь нужно оберегать, даже если за откровения предлагают большие деньги. Клюев заявлял, что никогда бы не стал рассказывать об интимном на телевидении.
"Лера Кудрявцева меня очень изводила, когда только начинала свою программу "Секрет на миллион",
– сообщил народный артист, вспоминая случай в 2016 году – именно тогда и стало выходить шоу. В интервью с "Собеседником" он предположил: вероятно, на него и правда нашли компромат, ведь актер был женат три раза.
Напомним, что Бориса Клюева не стало 1 сентября после долгой болезни – он боролся с онкологией. О страшном диагнозе артист узнал не сразу, а журналистам признался лишь в 2019 году.
Ранее ученик Клюева рассказал, как актер из "Ворониных" придумал легендарную фразу "египетская сила".
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Лукашенко сделал неожиданное признание о Путине
Президент РБ дал интервью Маргарите Симоньян
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 9 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Какие растения можно сеять под зиму: важные правила подготовки земли
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий