Народный артист отказался публично обсуждать интимные вещи

Борис Клюев был нечастым героем ток-шоу, интервью он давал тоже редко. Актер признавался, что несколько лет назад его донимала Лера Кудрявцева с целью уговорить на участие в ее программе, где ведущая раскрывает личные тайны звезд. Об этом разговоре народного артиста с журналистами сегодня вспомнили СМИ.

Сыгравший одну из главных ролей в сериале "Воронины" актер считал, что личную жизнь нужно оберегать, даже если за откровения предлагают большие деньги. Клюев заявлял, что никогда бы не стал рассказывать об интимном на телевидении.

"Лера Кудрявцева меня очень изводила, когда только начинала свою программу "Секрет на миллион",

– сообщил народный артист, вспоминая случай в 2016 году – именно тогда и стало выходить шоу. В интервью с "Собеседником" он предположил: вероятно, на него и правда нашли компромат, ведь актер был женат три раза.

Напомним, что Бориса Клюева не стало 1 сентября после долгой болезни – он боролся с онкологией. О страшном диагнозе артист узнал не сразу, а журналистам признался лишь в 2019 году.

Ранее ученик Клюева рассказал, как актер из "Ворониных" придумал легендарную фразу "египетская сила".