СМИ: онкобольного Клюева изводила Кудрявцева

СМИ: онкобольного Клюева изводила Кудрявцева
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист отказался публично обсуждать интимные вещи

Борис Клюев был нечастым героем ток-шоу, интервью он давал тоже редко. Актер признавался, что несколько лет назад его донимала Лера Кудрявцева с целью уговорить на участие в ее программе, где ведущая раскрывает личные тайны звезд. Об этом разговоре народного артиста с журналистами сегодня вспомнили СМИ.

Сыгравший одну из главных ролей в сериале "Воронины" актер считал, что личную жизнь нужно оберегать, даже если за откровения предлагают большие деньги. Клюев заявлял, что никогда бы не стал рассказывать об интимном на телевидении.

"Лера Кудрявцева меня очень изводила, когда только начинала свою программу "Секрет на миллион",

– сообщил народный артист, вспоминая случай в 2016 году – именно тогда и стало выходить шоу. В интервью с "Собеседником" он предположил: вероятно, на него и правда нашли компромат, ведь актер был женат три раза.

Напомним, что Бориса Клюева не стало 1 сентября после долгой болезни – он боролся с онкологией. О страшном диагнозе артист узнал не сразу, а журналистам признался лишь в 2019 году.

Ранее ученик Клюева рассказал, как актер из "Ворониных" придумал легендарную фразу "египетская сила".

Фоторепортаж
Рак не щадит никого: в Москве простились с Борисом Клюевым
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Борис Клюев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко сделал неожиданное признание о Путине

Президент РБ дал интервью Маргарите Симоньян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей