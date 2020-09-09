Исхаков надел кольцо на палец невесты

Бывший муж Полины Гагариной поделился трогательным снимком с церемонии бракосочетания. Дмитрий Исхаков вспомнил, как ровно семь лет назад, 9 сентября, популярная певица стала его женой. Фотограф признался: он ничуть не жалеет об этом.

На архивном фото из ЗАГСа запечатлен момент, когда Исхаков надевал кольцо на безымянный палец Гагариной. Влюбленные улыбаются и выглядят счастливыми. Одеты молодожены празднично – в традиционных свадебных нарядах.

Исхаков признался, что это событие навсегда изменило его жизнь, а бывшую жену назвал особенной девушкой. Фотограф написал в "Инстаграм", что вспоминает прожитые с Гагариной годы с благодарностью и нежностью.

"Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался",

– заключил бывший муж певицы.

"Очень красиво. Достойно", "Как приятно это читать!", "Никак не могу привыкнуть. Вы были лучшей парой!", "Искренне жаль, что теперь все иначе", – поддержали подписчики Дмитрия. Гагарина, которую экс-супруг отметил на фото, публикацию пока никак не прокомментировала.



Напомним, что Исхаков объявил о расставании с Гагариной несколько месяцев назад. По слухам, певица разводится из-за другого мужчины, однако сама она об этом что-либо говорить отказывается.