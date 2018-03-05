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Футболистов ЧМ-2018 закроют от болельщиков за шестиметровым забором

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Golovanov
Участники российского мундиаля попросили организаторов скрыть их тренировки

Ряд национальных сборных, прошедших в финальную часть XXI чемпионата мира по футболу, выразили просьбу об ограждении их тренировочных площадок забором высотой в 6 метров. В частности, об этом попросили сборные Коста-Рики, Англии и Южной Кореи, которые будут базироваться в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС в понедельник, 5 марта.

"В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее шести метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз", – рассказал исполняющий обязанности первого зампредседателя городского комитета по строительству Сергей Климов.

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По его словам, эти условия не входят в перечень требований Международной федерации футбола (ФИФА), но питерцы готовы пойти навстречу гостям. Чиновник добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в Павловске, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, чья команда будет располагаться в Зеленогорске.

Ранее сегодня стало известно, что потребовали бразильцы к приезду своей команды на товарищеский матч с Россией, который состоится на московском стадионе "Лужники" 23 марта. Пятикратные чемпионы мира запросили доставить на тренировочную базу 600 кг льда – по 200 кг на каждый день пребывания в Москве. А также на "Открытие-арену", где будут тренироваться бразильцы, должны быть завезены арбузы, бананы и виноград, пишет Telegram-канал "Мутко против". Что касается льда, футболисты его используют в криотерапии для выведения молочной кислоты после тренировок.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 9 городах России. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Елена УСОВА
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