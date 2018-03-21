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В WADA похвалили Москву за старание

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Однако проводить соревнования высокого уровня организация России не позволит

Россия отказывается признавать, что нарушения антидопинговых правил проводились с ведома спортивных чиновников и руководства страны. Поэтому в ближайшее время у нее не будет возможности принимать международные старты. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

Вместе с тем, он признал, что Россия исправила практически все замечания, выдвинутые в ее адрес антидопинговым агентством. "WADA довольно действиями российской стороны по восстановлению РУСАДА", – подтвердил он на симпозиуме организации в Лозанне. Однако, по его словам, осталась еще пара вопросов. "Мы ожидаем от российских властей признания систематических злоупотреблений по нарушению антидопинговых правил, которые были установлены комиссиями Макларена и Шмида. Мы пока не получили от российских властей ответа на эту работу", – приводит "Sportbox" слова чиновника.

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Риди напомнил, что с 1 апреля вступают в действия новые правила: "Организации, которые будут признаны не соответствующими кодексу WADA, должны будут выполнить ряд четких шагов. Если они не будут их выполнять, то подвергнутся санкциям, главная из которых - они не смогут проводить международные соревнования". Таким образом, Москве еще долго не светит стать организатором этапов Гран-при по фигурному катанию, биатлону и прочих соревнований.

Как отметил глава WADA, организацию это очень печалит. "Выражаем сожаление, что работа по восстановлению соответствия идет так долго", – заявил он.

Деятельность РУСАДА была приостановлена WADA в 2015 году.

Вера СВЕТЛОВА
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