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Загитова поборется за золото чемпионата мира

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/Jin Yu
Фигуристка заявила, что ради победы готова на любые ограничения

Нешуточные страсти вспыхнули на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит сейчас в итальянском Милане.

Пятнадцатилетняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая в отсутствие Евгении Медведевой считалась абсолютной фавориткой соревнований, внезапно уступила первое место в короткой программе 31-летней Каролине Костнер.

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Российская фигуристка блистательно откатала свою программу под музыку Чайковского из балета "Лебединое озеро", однако судьи отдали предпочтение Костнер. И действительно, итальянка на льду была просто великолепна. В итоге Загитова набрала 79,51 балла, Костнер – 80,27 балла.

Загитова призналась, что не очень довольна своим катанием в Милане. "Я чувствовала себя скованно на этих соревнованиях. Может быть, переволновалась", – рассказала спортсменка Sportbox.

Алине 15 лет, она продолжает расти. "Есть трудности в связи с этим. Мы с тренером смотрим, что можно немного изменить в технике, чтобы не уступать. И это помогает", – добавила спортсменка. Юную фигуристку не пугает, что во время пубертата она может набрать вес. Ради победы она готова пойти на самоограничения: "Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах".

Россиянка также рассказала, что для нее очень важна поддержка ее поклонников по всему миру. Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.

Валентина МАЙОРОВА
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