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Спортсмены бегут из России

Ольга Забелинская. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Еще одна россиянка захотела сменить национальную команду

Обладательница серебряной и двух бронзовых олимпийских медалей россиянка Ольга Забелинская предпочла гимн Узбекистана российскому. Об этом стало известно в понедельник, 6 августа.

"Забелинская приняла решение выступать за другую страну. Она уже написала соответствующее заявление в Международный союз велосипедистов о том, что хочет выступать за Узбекистан. Почему она решилась на такой шаг? Видимо, не ощущает должной поддержки", – сообщил ТАСС источник в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

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Вскоре информацию подтвердила и сама спортсменка. "Сейчас я нахожусь в процессе перехода. Но причины, по которым я решила пойти на такой шаг, мне бы пока не хотелось озвучивать", – сказала Забелинская.

На сегодняшний день 38-летняя велогонщица является единственной спортсменкой от РФ в шоссейных гонках, которая смогла подняться на пьедестал двух последних летних Олимпиад.

После Игр-2016 в Рио, где она заняла второе место в гонке с раздельным стартом, Забелинская заявила, что ее цель – золото Олимпиады-2020. Однако решение сменить страну и команду может лишить ее всех шансов не только на победу, а даже на участие. По словам гендиректора Федерации велосипедного спорта России Юрия Кучерявого, спортсменке грозит двух-трехлетний карантин, из-за которого она будет вынуждена пропустить ближайшие Олимпийские игры. 

Ранее от выступлений за сборную России отказались три биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Спортсменки приняли решение присоединиться к сборной Украины. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Вера СВЕТЛОВА
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