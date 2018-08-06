Спортсмены бегут из России
Обладательница серебряной и двух бронзовых олимпийских медалей россиянка Ольга Забелинская предпочла гимн Узбекистана российскому. Об этом стало известно в понедельник, 6 августа.
"Забелинская приняла решение выступать за другую страну. Она уже написала соответствующее заявление в Международный союз велосипедистов о том, что хочет выступать за Узбекистан. Почему она решилась на такой шаг? Видимо, не ощущает должной поддержки", – сообщил ТАСС источник в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Вскоре информацию подтвердила и сама спортсменка. "Сейчас я нахожусь в процессе перехода. Но причины, по которым я решила пойти на такой шаг, мне бы пока не хотелось озвучивать", – сказала Забелинская.
На сегодняшний день 38-летняя велогонщица является единственной спортсменкой от РФ в шоссейных гонках, которая смогла подняться на пьедестал двух последних летних Олимпиад.
После Игр-2016 в Рио, где она заняла второе место в гонке с раздельным стартом, Забелинская заявила, что ее цель – золото Олимпиады-2020. Однако решение сменить страну и команду может лишить ее всех шансов не только на победу, а даже на участие. По словам гендиректора Федерации велосипедного спорта России Юрия Кучерявого, спортсменке грозит двух-трехлетний карантин, из-за которого она будет вынуждена пропустить ближайшие Олимпийские игры.
Ранее от выступлений за сборную России отказались три биатлонистки – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Спортсменки приняли решение присоединиться к сборной Украины. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Сети.
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