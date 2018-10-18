Российский клуб лишили еврокубков

Казанский "Рубин" наказан за нарушение финансовых правил

Российский футбольный клуб "Рубин" (Казань) временно отстранен от участия в еврокубковых турнирах. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команде придется пропустить туры Лиги Европы или Лиги чемпионов, если, конечно, она пробьется туда в течение ближайших двух сезонов.

Такое наказание присудила "Рубину" арбитражная палата отдела УЕФА по финансовому контролю за нарушение казанским клубом финансового fair play в 2014 году.

У "Рубина", кстати, была возможность избежать отлучения от розыгрыша еврокубка, если бы он больше не нарушал правила. Однако в сезоне-2017/2018 клуб не смог выйти на безубыточный уровень. Поэтому УЕФА счел мировое соглашение нарушенным.

"Согласно указанному мировому соглашению, в последующие три спортивных сезона (2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017) клуб находился под усиленным контролем УЕФА и должен был внимательно подходить к реализации своей финансовой политики. К сожалению, по ряду причин этого сделать не удалось", – признали в клубе.

Впрочем, там считают, что наказание могло быть суровее. В УЕФА все-таки учли усилия клуба, который за эти годы изменил свою трансферную и кадровую политику, на две трети сократил зарплаты и нашел новых спонсоров.

Теоретически "Рубин" еще может оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако целесообразность этого неочевидна, поэтому решение на этот счет клуб еще не принял.

В настоящее время "Рубин" занимает пятую строку в турнирной таблице Премьер-лиги России.