Турция учинила УЕФА скандал из-за выбора хозяев Евро-2024

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Турция обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в том, что тот пошел на поводу политиков при выборе страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу 2024 года.
В четверг, 27 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне было объявлено, что Евро-2024 примет Германия. Такой выбор привел в ярость турецких болельщиков – они моментально обвинили организацию в расизме.
#EURO2024 Racist @UEFA pic.twitter.com/vJVnuDEhFJ— Fatih (@_Asiiruh) 27 сентября 2018 г.
#EURO2024 where are you 'no to racism' ? pic.twitter.com/Zgvrpaqwbc— Celal Baş (@celallbas) 27 сентября 2018 г.
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