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Турция учинила УЕФА скандал из-за выбора хозяев Евро-2024

Европейские чиновники проявили расизм, отдав право проведения турнира Германии, считают турки

Турция обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в том, что тот пошел на поводу политиков при выборе страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В четверг, 27 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне было объявлено, что Евро-2024 примет Германия. Такой выбор привел в ярость турецких болельщиков – они моментально обвинили организацию в расизме.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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