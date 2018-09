Турция учинила УЕФА скандал из-за выбора хозяев Евро-2024

Турция обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в том, что тот пошел на поводу политиков при выборе страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В четверг, 27 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне было объявлено, что Евро-2024 примет Германия. Такой выбор привел в ярость турецких болельщиков – они моментально обвинили организацию в расизме.

#EURO2024 where are you 'no to racism' ? pic.twitter.com/Zgvrpaqwbc