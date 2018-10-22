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Выжить в СИЗО: Кокорину и Мамаеву дали ценные советы

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: "Утро"
Изнеженные спортсмены смогут справиться с суровыми условиями, если не будут капризничать

Криминальный авторитет Михаил Орский считает, что судьба Кокорина и Мамаева за решеткой будет зависеть только от их поведения.

"Ничего плохого там с ними не случится, если только они сами этого не захотят", – рассказал "рэкетир на пенсии" НСН. По его словам, в тюрьме есть тысячи людей, которые гораздо хуже Мамаева и Кокорина, в том числе "шпаны и хулиганья", которые дерутся, перебрав спиртного. 

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Орский отметил, что, судя по всему, спортсменов посадили в так называемую спецкамеру. "Это вообще курорт для думающих, читающих людей", – считает эксперт. Он добавил, что в камеры на двоих в основном сажают чиновников за крупные взятки. "Конечно, они там читают, пишут, осмысливают свою жизнь, это просто такой долговременный отдых с не очень хорошим питанием. Хотя питание тоже зависит от посылок, передач", – подчеркнул Орский.

Он также отметил, что футболисты должны будут сами убираться в своем казенном жилище – никто за них этого делать не будет. Ранее начальник исправительного учреждения Сергей Телятников рассказал, что Кокорин и Мамаев содержатся в камерах, рассчитанных на 2-4 человека. По словам Телятникова, футболисты ведут себя дисциплинированно, к примеру, по очереди с соседями по камере моют туалеты.

Как сообщает RT, сокамерника Кокорина зовут Дмитрий, он подозревается в неуплате налогов. Соседом Мамаева стал молодой человек по имени Александр. "Это молодой парень, также спортсмен, занимался единоборствами... с Павлом они подружились... Подозревается в краже в особо крупном размере", – рассказал агентству ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.  

Валентина МАЙОРОВА
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