Кокорину и Мамаеву придумали наказание

Тюрьма для них – не самое страшное

Футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева надо наказать максимально жестко – ударить рублем. Так считает бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев.

По его мнению, история эта – грустная, но поучительная. Она наглядно демонстрирует, что с молодыми людьми делают деньги.

"Этих ребят поразила бацилла больших денег. Так вот, эта зараза и должна их вылечить", – заявил Романцев в интервью "Спорт-Экспрессу". Он считает, что их нет смысла отправлять в тюрьму, поскольку "они там лучше не станут". Гораздо эффективнее – заставить работать на благо общества.

"Пусть год переводят зарплату в детские дома, ездят туда, проводят с детишками тренировки", – предложил Романцев. "А еще пусть помогают хосписам, малоимущим – пользы больше будет", – настаивает заслуженный тренер.

В то же время он предлагает не лишать футболистов, пусть и "средненьких", возможности играть, чтобы у них был шанс восстановить уважение болельщиков.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нанесении телесных повреждений и оскорблений чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину и водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря.

