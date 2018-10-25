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Кокорину и Мамаеву придумали наказание

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Тюрьма для них – не самое страшное

Футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева надо наказать максимально жестко – ударить рублем. Так считает бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев.

По его мнению, история эта – грустная, но поучительная. Она наглядно демонстрирует, что с молодыми людьми делают деньги.

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"Этих ребят поразила бацилла больших денег. Так вот, эта зараза и должна их вылечить", – заявил Романцев в интервью "Спорт-Экспрессу". Он считает, что их нет смысла отправлять в тюрьму, поскольку "они там лучше не станут". Гораздо эффективнее – заставить работать на благо общества.

"Пусть год переводят зарплату в детские дома, ездят туда, проводят с детишками тренировки", – предложил Романцев. "А еще пусть помогают хосписам, малоимущим – пользы больше будет", – настаивает заслуженный тренер.

В то же время он предлагает не лишать футболистов, пусть и "средненьких", возможности играть, чтобы у них был шанс восстановить уважение болельщиков.

Мамаев и Кокорин обвиняются в нанесении телесных повреждений и оскорблений чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину и водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Они останутся в СИЗО как минимум до 8 декабря. 

Вера СВЕТЛОВА
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