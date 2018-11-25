Российскую спортсменку угнетает атмосфера ненависти

Евгения не смогла пройти в финал Гран-при в Гренобле.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию допустила досадные ошибки. Медведева назвала выступление в произвольной программе ужасным, отмечает URA.RU. Юная спортсменка не смогла исполнить два каскада. В итоге в сумме обеих программ она набрала 192,81 балла и не прошла в финал Гран-при, заняв четвертое место.

По словам Евгении, на нее давит негатив со стороны болельщиков. Такой ненависти она не ожидала, призналась фигуристка. Несмотря на то, что она была гораздо спокойнее, чем в короткой программе, нервное напряжение, видимо, дало о себе знать.

"Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать", – цитирует ее РИА Новости.

Однако жить с таким давлением она еще не научилась, отметила Медведева. Похоже, неприязнь со стороны фанатов стала решающим фактором – такой вывод напрашивается после комментариев фигуристки о выступлении.

Отношение части болельщиков к спортсменке резко ухудшилось после ее ухода от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру и переезда в Канаду. Российские поклонники Евгении обвиняли ее в том, что она отвернулась от страны и восхваляет новое место жительства. Накануне Медведева рассказала, что все меньше общается на русском языке.

"Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями", – заявила она журналистам.