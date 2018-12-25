Кому потребовалось устранить призера Олимпийских игр, разберется следствие

Убийство казахстанского фигуриста, обладателя бронзовой медали зимних Игр – 2014 в мужском одиночном катании Дениса Тена было заказным. Об этом заявил адвокат матери погибшего Нурлан Устемиров.

"В ходе ознакомления с материалами уголовного дела мы обратили внимание на то, что в доказательствах имеются существенные противоречия", – указал адвокат во время предварительных слушаний в суде Алма-Аты во вторник, 25 декабря. "Считаем, что это было заказное преступление", – приводит РИА "Новости" слова Устемирова.

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Мать убитого Оксана Тен согласна с точкой зрения юриста. В связи с этим потерпевшая сторона обратилась к суду с просьбой отправить дело на доследование в прокуратуру, чтобы "установить пособников и подстрекателей" убийства.

Фигуриста зарезали ножом 19 июля. По официальной версии, он пытался остановить двух человек, которые снимали зеркала с его автомобиля в Алма-Ате, но не справился с преступниками. На скамье подсудимых оказались Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов – их подозревают в совершении разбойного нападения и убийстве, а также Жанар Толыбаев, который, по версии следствия, знал о готовящейся краже.

Судебное разбирательство назначено на 3 января.