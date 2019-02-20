Медведева лишила Тутберидзе огромных денег

Конфликт между тренером и знаменитой спортсменкой объяснили по-новому

Весной 2018-го любители фигурного катания активно обсуждали отношения между Этери Тутберидзе и Евгенией Медведевой, которая после Олимпиады в Пхенчхане ушла от своей наставницы. Многие утверждали, что девушка зря так поступила. Однако оказалось, что от этого, скорее, пострадала Тутберидзе.

В последнее время фигурное катание стало прибыльным делом – спортсмены получают призовые в размере нескольких десятков тысяч долларов. Считавшаяся до недавнего времени одной из главных звезд этого вида спорта Медведева успела за свою короткую взрослую карьеру заработать немалые деньги. Журналисты "Экспресс газеты" провели расследование и выяснили, что за две медали чемпионата мира Евгения получила 90 тыс долларов, за первые места в европейских соревнованиях – $40 тыс.

Две серебряные медали Олимпиады принесли Медведевой 8 млн рублей. Это были выплаты от властей и спортклуба. Более того, за успешные выступления на Гран-при фигуристка заработала еще $140 тыс. Очевидно, что спортсменка стала довольно обеспеченной девушкой.

Тем не менее, как отмечает то же издание, фигуристы по негласному правилу отдают своим тренерам 30% от призовых. Отчасти поэтому, вероятно, Тутберидзе так расстроилась, когда Медведева неожиданно пропала и перестала отвечать на ее звонки весной 2018-го. Тренер лишилась сильной подопечной, на которую в тот момент возлагали большие надежды, а также источника дополнительного дохода.

Журналисты также выяснили, что тренировки с Брайаном Оресром в Канаде Медведева оплачивает из своего кармана. К слову, девушка зарабатывает еще и на рекламе. Каждый ее пост в Instagram стоит дороже, чем у Ольги Бузовой.