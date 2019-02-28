Адвокаты срочно спасают страдающего от боли футболиста

Защита Александра Кокорина, который сейчас находится в "Бутырке", уже не на шутку обеспокоена его травмированным коленом. В ближайшее время врач "Зенита" должен будет осмотреть спортсмена. Если доктор подтвердит тот факт, что Кокорину грозит инвалидность в условиях СИЗО, следователю не останется ничего другого, кроме как обратиться в суд, чтобы задержанного отпустили на волю.

Ситуация, как рассказала зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, осложняется длительной процедурой согласования времени осмотра футболиста. Адвокат может обратиться к начальнику СИЗО с такой просьбой только после того, как получит разрешение от следствия. Как отмечает Меркачева, раньше жалующегося на боли Кокорина не осматривали, вероятно, из-за запрета сотрудников правоохранительных органов.

"Если удастся доказать, что содержание Кокорина в СИЗО несет угрозу его карьере, то такое заключение будет передано следователю, который, в свою очередь, обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде",

– сообщила Меркачева порталу Sport24.ru.

Защита футболиста также вправе обратиться в суд с просьбой отправить его под домашний арест. А вот если следователь проигнорирует заключение, то в теории его могут обвинить в халатности и неоказании помощи больному футболисту.

Кокорин получил травму колена в марте 2018-го, после чего перенес операцию. На поле спортсмен смог выйти лишь осенью. При этом ему может понадобиться вторая операция. Однако в условиях СИЗО, где футболист должен пребывать до 8 апреля, предоставить качественное лечение ему невозможно.