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Не отрежут: раскрыта правда о ноге Кокорина

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о проблемах спортсмена оказались сильно преувеличены

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко считает, что здоровью сидящего в СИЗО "Бутырка" нападающего "Зенита" ничего не грозит. 

По мнению Максименко, все разговоры о том, что футболисту вот-вот отрежут ногу, вызваны лишь богатой фантазией адвокатов Кокорина. 

"Сам Александр Кокорин ведет себя по-мужски, с достоинством, не жалуется, стойко переносит те тяготы и лишения, которые выпали на его долю... И никто не слышал от него никаких жалоб ни на условия содержания, ни на врачей", - 

подчеркнул замдиректора ФСИН в интервью "МК". По его словам, колено у Кокорина могло заболеть по разным причинам: из-за перенесенной операции, из-за перемены погоды, ушиба или от детренированности.

Максименко добавил, что решение проблем спортсмена возможно только под контролем специалистов с учетом индивидуальной программы реабилитации. При этом замдиректора ФСИН отметил, что в ведомство никто не обращался с просьбой допустить к Кокорину врачей "Зенита", но если такое обращение поступит, то препятствовать посещению докторов никто не станет.

Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что у его подзащитного обострились проблемы с ногой, и он может даже остаться инвалидом.

Валентина МАЙОРОВА
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