У хулигана Кокорина в изоляторе онемела нога

"Зенитовец" может лишиться инструмента для зарабатывания денег

У форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, который является фигурантом сразу трех уголовных дел за две драки в центре Москвы в октябре 2018 г., возникла проблема с ногой – она онемела и потеряла чувствительность. Об этом сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов.

По его информации, атмосфера столичного СИЗО "Бутырки" не позволяет арестованному спортсмену получить качественные процедуры по восстановлению. Юрист отметил, что онемение ноги и стало причиной ожогов Кокорина, переставшего чувствовать боль.

Ранее стало известно, что 10 дней назад в следственном изоляторе футболисту сделали электрофорез, поскольку он перестал ощущать ногу. В результате ему сожгли кожу и мышечную ткань.

"Но мы сейчас говорим не об ожогах, а об их последствиях. Мы констатируем сам факт онемения ноги. Сейчас ФСИН комментирует, что там просто покраснение, но через 10 дней все пришло в порядок. Но во что дальше выльется это онемение, непонятно",

– цитирует телеканал "360" адвоката.

В свою очередь начальник пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков рассказал, что Кокорину проводили электромиостимуляцию. По его словам, сейчас арестант не жалуется на свое здоровье и продолжает заниматься в спортзале.

Спортсмен на медицинскую процедуру пошел добровольно, т.к. ему необходимо лечение из-за травмы колена, подчеркнул Цыганков и добавил, что футболиста могут посетить эскулапы "Зенита", однако когда это произойдет, в настоящее время неизвестно.

Ранее защита спортивного хулигана уже заявляла, что страдающий в изоляторе Кокорин может остаться инвалидом.

Напомним, "зенитовец" и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся под стражей как минимум до 8 апреля.