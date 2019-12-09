Американцы с Олимпиады в Сочи последовательно уничтожают наш спорт

Сегодняшнее решение WADA об отстранении национальных сборных РФ от участия в Олимпийских играх и международных соревнованиях является ничем иным, как продолжением антироссийской истерии, поскольку нашим атлетам "негоже быть сильными, красивыми, умными и самыми первыми". Подобным же вердиктом Всемирного антидопингового агентства можно констатировать страх Запада перед конкуренцией.

К такому выводу пришла журналист Олеся Рябцева. Она обратила внимание, на расследование в Сети по поводу того, сколько Вашингтон потратил со времен сочинской Олимпиады-2014 на WADA.

"Именно антидопинговое агентство США (USADA) является ее самым щедрым финансовым донором. Только в 2018 году США внесли $2 327 455 в бюджет WADA", – говорится в статье на портале "Актуальная политика".

Отмечается, сразу после победы российской национальной сборной на XXII зимних Играх в Сочи USADA было открыто финансирование по линии исполнительного офиса президента США. И с 2014-го по нынешний год американское агентство получило $56 250 000.

Российский блогер полагает, что ежели бы наши атлеты были слабыми, на РФ вообще бы никто внимания не обращал.

"И если у Штатов есть инструмент, рычажок выключения, то они им воспользуются", – резюмирует в своем Telegram-канале Рябцева.

Ранее в понедельник спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что для молодых отечественных атлетов станет большим ударом отстранение РФ на четыре года от ключевых соревнований.

