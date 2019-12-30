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"Предатели" российского спорта боятся "Новичка"

"Предатели" российского спорта боятся "Новичка"
Юлия Степанова. Фото: www.globallookpress.com
Известной атлетке и бывшему сотруднику РУСАДА угрожают на Западе

Информаторы WADA – профессиональная бегунья на средний дистанции Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов – рассказали в интервью The New York Times, что беспокоятся за свои жизни, даже находясь в Соединенных Штатах.

По их словам, они постоянно получают угрозы и уже шесть раз сменили место жительства. Особенно они беспокоятся за своего шестилетнего сына.

Как утверждает Степанова, в интернете говорят, что их хотят убить как предателей за правду. Семья надеется остаться в Штатах. Однако на данный момент гражданства у Виталия и Юлии нет. Определенный доход они получают от Международного олимпийского комитета.

Ранее Виталий занимал должность в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Юлия рассказала американским СМИ, как принимала стероиды и эритропоэтин. После допингового скандала ее отстранили на два года от соревнований. До этого в интервью той же газете The New York Times она заявила, что российские тренеры не верят в спортсменов, зато верят в наркотики.

Юлия и Виталий познакомились на соревнованиях, после чего между ними завязались отношения. Тогда Юлия и рассказала будущему мужу о "таблетках и уколах". По ее словам тренеры уверяли, что во всем мире поступают точно так же, и это единственный способ конкурировать с другими спортсменами мирового уровня. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спортсменка, которая принимала "наркотики" по настоянию тренера и по этому сбежавшая в США, где эти же "наркотики" колят по терапевтическому исключению - у девушки вместо мозга - бедровая мыжца!!
Гость
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Виталий вместе с Родченковым продавали допинг спортсменам.
Потом как и Родченков решили уехать в Америку и для получения безбедного существования огласить все деяния которые они производили, но что это делало типа само государство, а не они наваривались на продажах.
Сейчас у них в мозгу постоянно крутиться то как они обманули и подставили всех спортсменов России, забыв рассказать что Виталий один из главных действующих лиц.
Каждый день народ проклинает нечестных людей, и Родченкова и Виталия с женой которая в курсе того, что ее муж тоже продавал допинг, и ей видимо тоже.
Проклятия народа доходят до их мозга, который говорит им что бы Виталий рассказал правду о продаже допинга под руководством Родченкова, но он тогда будет посажен в тюрьму там же в Америке лет на стопятьдесят.
И это беспокойство все равно приведет их на суд божий, а не какой то Новичок.
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