Известной атлетке и бывшему сотруднику РУСАДА угрожают на Западе

Информаторы WADA – профессиональная бегунья на средний дистанции Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов – рассказали в интервью The New York Times, что беспокоятся за свои жизни, даже находясь в Соединенных Штатах.

По их словам, они постоянно получают угрозы и уже шесть раз сменили место жительства. Особенно они беспокоятся за своего шестилетнего сына.

Как утверждает Степанова, в интернете говорят, что их хотят убить как предателей за правду. Семья надеется остаться в Штатах. Однако на данный момент гражданства у Виталия и Юлии нет. Определенный доход они получают от Международного олимпийского комитета.

Ранее Виталий занимал должность в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Юлия рассказала американским СМИ, как принимала стероиды и эритропоэтин. После допингового скандала ее отстранили на два года от соревнований. До этого в интервью той же газете The New York Times она заявила, что российские тренеры не верят в спортсменов, зато верят в наркотики.

Юлия и Виталий познакомились на соревнованиях, после чего между ними завязались отношения. Тогда Юлия и рассказала будущему мужу о "таблетках и уколах". По ее словам тренеры уверяли, что во всем мире поступают точно так же, и это единственный способ конкурировать с другими спортсменами мирового уровня.