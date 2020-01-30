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В России умерла легендарная спортсменка

Чемпионке мира и Европы было 55 лет

Россия простится со знаменитой спортсменкой Ириной Ларичевой. Заслуженный мастер спорта, чемпионка СССР, Европы и мира по стендовой стрельбе умерла 29 января после продолжительной болезни.

Ларичевой было 55 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба Стрелкового союза России.

Известно, что легенда российского спорта семь раз выигрывала чемпионаты мира, участвовала в составе национальной сборной в Олимпийский играх 2004 и 2008 годов. 

В начале января сообщалось о смерти бронзового призера чемпионата Европы 1973 г. по баскетболу в составе сборной СССР Николая Дьяченко.

Ксения АНДРЕЕВА

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