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Биатлонист Логинов снялся с соревнований после шумихи с обыском

Биатлонист Логинов снялся с соревнований после шумихи с обыском
Александр Логинов. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com
Спортсмен не будет участвовать в масс-старте на этапе Кубка мира

У Александра Логинова возникли проблемы со здоровьем. Из-за этого он снялся с гонки с общим стартом на 15 километров, которая состоится в чешском городе Нове-Место. Об этом биатлонист заявил "Матч ТВ".

Напомним, гонка стартует сегодня, 8 марта, в 15:45 мск.

Ранее из-за обысков у российских спортсменов в Италии разгорелся скандал. На чемпионате мира по биатлону полиция вломилась в номера к Александру Логинову и Евгению Гараничеву. У них изъяли телефоны и ноутбуки. Кроме того, у спортсменов отобрали оружие и заставили сидеть в трусах, пока полицейские рылись в их вещах. При этом к обыску приплели и допинговый случай Логинова. Мол, биатлониста заподозрили в повторном нарушении правил. Впрочем, позже правоохранители заявили, что никаких доказательств вины не обнаружили.

Позже о том, кто предположительно мог "настучать" на Логинова и его тренера, которого по ходу дела обвинили в нелегальном посещении соревнований, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, в деле оказался замешан четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Последний возмутился и опроверг обвинения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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