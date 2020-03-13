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Российская фигуристка лишилась места в сборной

Российская фигуристка лишилась места в сборной
Станислава Константинова. Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/www.globallookpress.com
Спортсменку не пустят даже в резерв

Станиславу Константинову исключили из сборной России фигурному катанию. В последнем сезоне 19-летняя девушка показала низкие результаты, которые не позволили ей остаться в резервной команде. 

В этом сезоне спортсменка заняла 11-е место на двух Гран-при в США и России и седьмое место международном турнире в Словакии. Ранее она выходила в тройки лучших в нескольких крупных соревнованиях. На "Универсиаде – 2019" фигуристка взяла бронзовую медаль. 

Официальный документ об исключении Станиславы Константиновой из сборной опубликовали в Министерстве спорта РФ. 

Станиславу Константинову заменит Анастасия Гулякова, в последнем сезоне она заняла первое место на Кубке России по фигурному катанию. 

Ранее "Утро" писало, что Алину Загитову изолировали после ледового шоу

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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