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Туристов выгоняют из популярных городов

Фото: GLOBAL LOOK press
Жители самых красивых мест мира устали от отдыхающих

Люди, живущие в Венеции, Барселоне, Амстердаме и других "туристических Мекках" страдают от чрезмерного потока путешественников.

В этом году неприянь между местными и приезжими накалилась: туристам выписывают высокие штрафы, отказываются их обслуживать и вывешивают в аэропортах плакаты "Отправляйтесь домой", сообщает Aviasales.   

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Статистика утверждает, что в прошлом году было совершено 1,3 млрд туристических поездок. При этом половина из них пришлась лишь на сотню городов. Неудивительно, что вал путешественников вызвал протесты. 

Особенно страдают от туристов жители Венеции: в городе проживают 633 тыс. человек, но в 2017 году туда приехали более пяти млн путешественников. Венецианский муниципалитет относится к ним безжалостно: штрафы за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде доходят до 500 евро. В дальнейшем власти планируют ограничить число круизных лайнеров, заходящих в лагуну.

Бесконечно протестуют против понаехавших и жители Барселоны. доходит до того, что пылкие каталонцы грозят водителям туристических автобусов ножами и кричат, чтобы туристы убирались домой. Местных злит, что путешественники, приехавшие в их город, вздувают цены на жилье и еду и обвиняют туристов в росте преступности.

Еще один город-страдалец – это Амстердам. Жителям не нравятся толпы зевак на улицах, мусор, который оставляют после себя приезжие, рост цен. В городе уже запретили строить новые отели и увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь, проведенную в отеле. В Квартале красных фонарей запретили алкоголь и наркотики, а тургруппам от 5 человек запрещено смотреть на путан – гидам за это могут выписать штраф до 950 евро.

Из-за плотного потока желающих увидеть достопримечательности приняли ограничительные меры и другие популярные города. Так, в Дубровник и на Санторини пускают не более 8 тыс. посетителей в день. В Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и мобильные вагончики. На Ибице и на Майорке туристический налог вырос в два раза с мая 2018 года. Филиппинский остров Боракай закрыли от туристов на полгода. В Перу ограничили доступ на Мачу Пикчу, в Ботсване ввели высокий налог на сафари-туры.

Опытные путешественники советуют желающим отдохнуть выбирать менее раскрученные места, не избалованные вниманием туристов. Там и сервис получше, и народу поменьше.

Валентина МАЙОРОВА
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