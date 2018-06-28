Туристов выгоняют из популярных городов
Люди, живущие в Венеции, Барселоне, Амстердаме и других "туристических Мекках" страдают от чрезмерного потока путешественников.
В этом году неприянь между местными и приезжими накалилась: туристам выписывают высокие штрафы, отказываются их обслуживать и вывешивают в аэропортах плакаты "Отправляйтесь домой", сообщает Aviasales.
Статистика утверждает, что в прошлом году было совершено 1,3 млрд туристических поездок. При этом половина из них пришлась лишь на сотню городов. Неудивительно, что вал путешественников вызвал протесты.
Особенно страдают от туристов жители Венеции: в городе проживают 633 тыс. человек, но в 2017 году туда приехали более пяти млн путешественников. Венецианский муниципалитет относится к ним безжалостно: штрафы за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде доходят до 500 евро. В дальнейшем власти планируют ограничить число круизных лайнеров, заходящих в лагуну.
Бесконечно протестуют против понаехавших и жители Барселоны. доходит до того, что пылкие каталонцы грозят водителям туристических автобусов ножами и кричат, чтобы туристы убирались домой. Местных злит, что путешественники, приехавшие в их город, вздувают цены на жилье и еду и обвиняют туристов в росте преступности.
Еще один город-страдалец – это Амстердам. Жителям не нравятся толпы зевак на улицах, мусор, который оставляют после себя приезжие, рост цен. В городе уже запретили строить новые отели и увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь, проведенную в отеле. В Квартале красных фонарей запретили алкоголь и наркотики, а тургруппам от 5 человек запрещено смотреть на путан – гидам за это могут выписать штраф до 950 евро.
Из-за плотного потока желающих увидеть достопримечательности приняли ограничительные меры и другие популярные города. Так, в Дубровник и на Санторини пускают не более 8 тыс. посетителей в день. В Милане запретили селфи-палки, напитки в стеклянных бутылках и мобильные вагончики. На Ибице и на Майорке туристический налог вырос в два раза с мая 2018 года. Филиппинский остров Боракай закрыли от туристов на полгода. В Перу ограничили доступ на Мачу Пикчу, в Ботсване ввели высокий налог на сафари-туры.
Опытные путешественники советуют желающим отдохнуть выбирать менее раскрученные места, не избалованные вниманием туристов. Там и сервис получше, и народу поменьше.
Власти Украины загнали экономику страны в могилу
Заводы и фабрики разрушаются без экономических связей с Россией
Россияне получили допинг перед матчем с Испанией
К игрокам приехал бывший тренер команды, который воодушевил спортсменов на победу в важной игре
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Из продавщиц в путаны: Украина cтала центром секс-туризма
- Есть с одной тарелки не будем: Украина обдала Европу презрением
- Легендарный сербский снайпер покинул Донбасс
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина