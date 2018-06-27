Названы смертельно опасные для туристов страны

Путешественники рискуют подхватить давно забытую болезнь

Роспотребнадзор призвал отдыхающих внимательнее относиться к санитарно-эпидемиологической обстановке в тех странах, куда они планируют отправиться. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, только с начала текущего года число заболевших холерой в 26-ти странах мира превысило 25,9 тыс. человек.

Ведомство сообщает, что наибольшее число людей (порядка 23 тыс.) заболели этой, практически забытой в России болезнью, в странах Африканского континента.

В частности, на территории Конго были зарегистрированы свыше 11,1 тысяч заболевших, в Нигерии – более пяти тысяч, а в Сомали – 1,6 тысячи больных.

Эпидемиологическая ситуация в странах Африки осложняется нехваткой чистой воды.

В настоящий момент резкая вспышка холеры наблюдается в Нигерии, правительство которой, совместно с Всемирной организацией здравоохранения, направило в пострадавшие районы медикаменты, питьевую воду и средства личной гигиены. Однако ВОЗ не исключает, что болезнь будет распространяться на другие территории.

Как правило, холера распространяется в форме эпидемий. При этой болезни в первую очередь поражается кишечник. Заболевание сопровождается рвотой, диареей, быстрой потерей жидкости и обезвоживанием вплоть до смерти больного.

При планировании поездок Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам учитывать эту информацию, а также соблюдать необходимые меры безопасности.