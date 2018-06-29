Россияне голодают в путешествиях

Отдыхающие затягивают пояса

Российские туристы внимательно считают деньги во время путешествий: 63% путешественников признались, что в дальних поездках они экономят на еде.

Портал Туту.ру провел опрос и выяснил, что 35% россиян вдали от дома покупают продукты в магазинах или на рынках и самостоятельно готовят еду, а 28% отдают предпочтение купленным в супермаркетах полуфабрикатам. Утолять голод в кафе и рестораны ходят лишь 37% туристов. По сообщению РИА "Новости", в исследовании участвовали порядка четырех тысяч респондентов.

Тем временем, жители городов, которые пользуются наибольшей популярностью у путешественников, устраивают настоящие бунты против наплыва туристов. Их раздражает, что на пике сезона растут цены, кругом валяются горы мусора, и качество жизни в целом понижается. Дошло до того, что муниципалитеты в самых "горячих" туристических точках принимают ограничительные меры против жадных до достопримечательностей гостей.



