Экзотический курорт грозит россиянам жуткой болезнью

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На Шри-Ланке свирепствует инфекция. Заразилось уже полторы тысячи человек. Шансы подхватить болезнь особенно высоки в сезон дождей, который длится с мая по сентябрь и с октября по февраль в разных частях острова. Но и в период засухи риски тоже велики – из-за нехватки питьевой воды местные жители используют дождевую.
Инфекционное заболевание, угрожающее здоровью туристов, – лептоспироз. У заразившихся могут пострадать почки, печень, нервная система, возможно даже развитие желтухи. При этом болезнь не передается от человека к человеку. Переносчиками являются животные. Опасные бактерии есть как в отходах их жизнедеятельности, так и в воде, почве и соответственно растениях. То есть заразиться можно, элементарно поев фруктов или выпив воды.
Инфекция очень опасна – были случаи летального исхода. Поэтому российским туристам следует дважды подумать, какой курорт выбрать для долгожданного отпуска, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.
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