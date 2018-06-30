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Экзотический курорт грозит россиянам жуткой болезнью

ZUMAPRESS
Туристов предупредили о смертельной опасности

На Шри-Ланке свирепствует инфекция. Заразилось уже полторы тысячи человек. Шансы подхватить болезнь особенно высоки в сезон дождей, который длится с мая по сентябрь и с октября по февраль в разных частях острова. Но и в период засухи риски тоже велики – из-за нехватки питьевой воды местные жители используют дождевую.

Инфекционное заболевание, угрожающее здоровью туристов, – лептоспироз. У заразившихся могут пострадать почки, печень, нервная система, возможно даже развитие желтухи. При этом болезнь не передается от человека к человеку. Переносчиками являются животные. Опасные бактерии есть как в отходах их жизнедеятельности, так и в воде, почве и соответственно растениях. То есть заразиться можно, элементарно поев фруктов или выпив воды.

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Инфекция очень опасна – были случаи летального исхода. Поэтому российским туристам следует дважды подумать, какой курорт выбрать для долгожданного отпуска, предупреждают специалисты Роспотребнадзора.

Виктория БАЛАЯН
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