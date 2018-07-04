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Жители России могут спокойно планировать турпоездки и ехать отдыхать. "Системного кризиса на <...> туристском рынке нет", – заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.
По его словам, к сокращению чартерных программ и приостановке деятельности отдельных туроператоров, привела неверная оценка туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, говорится в заявлении ведомства.
Также туроператоры ошиблись в прогнозах потребительского спроса и завысили ожидаемый рост выездного туризма на ряде направлений.
Сафонов пояснил, что путешественники в достаточном объеме обеспечены финансовыми гарантиями. В частности, "на базе Ассоциации "Турпомощь" созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей", – отметил он.
"В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий", - подчеркнул глава ведомства.
Ранее сообщалось, что россияне, поехавшие на отдых в Турцию, по вине туроператоров столкнулись с проблемами при заселении в отели.
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