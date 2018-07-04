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Кризис российского туризма произошел по вине туроператоров

Фото: GLOBAL LOOK press/Werner Otto
Названы причины проблем в сфере отдыха

Жители России могут спокойно планировать турпоездки и ехать отдыхать. "Системного кризиса на <...> туристском рынке нет", – заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, к сокращению чартерных программ и приостановке деятельности отдельных туроператоров, привела неверная оценка туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, говорится в заявлении ведомства.

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Также туроператоры ошиблись в прогнозах потребительского спроса и завысили ожидаемый рост выездного туризма на ряде направлений.

Сафонов пояснил, что путешественники в достаточном объеме обеспечены финансовыми гарантиями. В частности, "на базе Ассоциации "Турпомощь" созданы фонды – резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей", – отметил он.

"В настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий", - подчеркнул глава ведомства.

Ранее сообщалось, что россияне, поехавшие на отдых в Турцию, по вине туроператоров столкнулись с проблемами при заселении в отели.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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