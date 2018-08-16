Туристы рвутся в Россию вопреки санкциям

ЧМ-2018 кардинально изменил представление о стране за рубежом

За первые 6 месяцев 2018 г. в Россию въехали 14 миллионов 912 тысяч человек из 206 государств, это на 1,5% больше, чем годом ранее.

Больше всего иностранцев приехало из стран "дальнего" зарубежья – 4 миллиона 671 тысяча 41 человек, по сравнению с 2017 г. рост составил 14,1%.

Как отмечает Ассоциация туроператоров, основная масса туристов приехала не из стран, которые граничат с Россией, что в своем роде уникально. Из соседних стран в РФ едут в основном китайцы, финны и поляки.

Эксперты объясняют рост турпотока из далеких стран влиянием чемпионата мира по футболу. К примеру, для латиноамериканских государств его объемы выросли в разы. Несмотря на постоянное объявление новых санкций, в Россию приехало огромное количество европейцев. Из 42 стран Европы в Россию с января по июнь приехали 2 миллиона 410 тысяч человек, что на 3,62% больше, чем в 2017 году. Больше всего путешественников приезжают в нашу страну из Польши, Финляндии, Германии, стран Прибалтики, Франции, Британии, Италии и Сербии.

ЧМ-2018 повлиял и на интерес к России жителей стран Западной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Оттуда за первые полгода приехало на 41,3% больше туристов – свыше 300 тысяч человек.

Проигнорировали русофобскую политику и британцы: по сравнению с прошлым годом из Соединенного Королевства в РФ приехали на 22% больше путешественников – более 100 тысяч.

Россия стала более привлекательной и для стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. В первом полугодии 2018 г. турпоток отсюда вырос на 15,8%, достигнув 1 миллиона 515 тысяч человек.

Футбольные фанаты обеспечили и увеличение числа туристов из Африки. За первые 6 месяцев этого года в нашу страну приехали 27 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем в 2017 году.