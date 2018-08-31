Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин оценил как недоразумение факт присвоения игрокам национальной сборной по футболу званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). По его мнению, для этого маловато было добраться лишь до 1/4 финала чемпионата мира.

"Если бы они попали в четверку, я бы руками и ногами был за такое решение, но сейчас, конечно, получился казус. Надо было отметить характер наших футболистов, но какими-то другими наградами", – заявил в интервью "Бизнес Online" титулованный спортсмен.

Золотой чемпион Лондона-2012 считает, что давать звания ЗМС футболистам некорректно по отношению к другим нашим атлетам, которые не удостаиваются наград за выход в четвертьфинал.

В конце июля серебряный призер Олимпийских игр (Сидней-2000 и Афины-2004) и двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова жестко раскритиковала в своем Instagram награждения футболистов сборной России, добравшихся впервые со времен распада СССР до 1/4 ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание ЗМС. При этом она отметила, что не имеет претензий к самим футболистам, а лишь к руководству Минспорта.

Волейболистку тогда поддержали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский, серебряный призер Олимпиады-2016 велогонщица Дарья Шмелева, бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

"Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения. Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получение ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами", – прокомментировала мнение волейболистки великий тренер Татьяна Тарасова.

А вот министр спорта России Павел Колобков назвал происходящее вокруг получения футболистами званий ЗМС "шумихой". Он заметил, что не каждый спортсмен способен "вывести на улицы столько людей, доставить столько радости и болельщикам футбола, и тем, кто раньше относился к нему индифферентно". А поэтому званий достойны даже те, кто сидел на скамейке запасных.

