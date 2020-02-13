Людей массово отправляют обратно

Гражданам России не разрешают въехать в Израиль, при этом в части случаев – без объяснения причин. Туристы жалуются на несправедливость в МИД и посольство: в прошлом году отказ получили около шести тысяч россиян. Об этом рассказал посол в Израиле Анатолий Викторов.

Люди выполняют все условия – покупают путевки и билеты, бронируют жилье, при этом у них есть достаточная сумма денег на счету, однако "по непонятным причинам" отпуск срывается. Викторов озвучил последствия подобной политики Израиля.

По его словам, "речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей". При этом дипломат подчеркнул, что ситуация сложилась ненормальная и выразил надежду на ее скорейшее разрешение. Российская и израильская стороны планируют продолжить работу над ее урегулированием, передает "ФедералПресс".

Одной из причин отказов туристам из России во въезде Израиль называет незаконную миграцию.

"Однако противодействие незаконной миграции не начинается и не заканчивается в аэропортах или в других пунктах въезда в страну", – подчеркнул Викторов в беседе с РБК. И добавил, что этот вопрос необходимо решать правоохранительным органам.

Ранее "Утро" писало о неприятном сюрпризе, который готовят для российских туристов в Таиланде.