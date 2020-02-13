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Израиль закрылся от россиян: озвучены последствия отказов туристам

Израиль закрылся от россиян: озвучены последствия отказов туристам
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Людей массово отправляют обратно

Гражданам России не разрешают въехать в Израиль, при этом в части случаев – без объяснения причин. Туристы жалуются на несправедливость в МИД и посольство: в прошлом году отказ получили около шести тысяч россиян. Об этом рассказал посол в Израиле Анатолий Викторов.

Люди выполняют все условия – покупают путевки и билеты, бронируют жилье, при этом у них есть достаточная сумма денег на счету, однако "по непонятным причинам" отпуск срывается. Викторов озвучил последствия подобной политики Израиля.

По его словам, "речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей". При этом дипломат подчеркнул, что ситуация сложилась ненормальная и выразил надежду на ее скорейшее разрешение. Российская и израильская стороны планируют продолжить работу над ее урегулированием, передает "ФедералПресс".

Одной из причин отказов туристам из России во въезде Израиль называет незаконную миграцию.

"Однако противодействие незаконной миграции не начинается и не заканчивается в аэропортах или в других пунктах въезда в страну", – подчеркнул Викторов в беседе с РБК. И добавил, что этот вопрос необходимо решать правоохранительным органам.

Ранее "Утро" писало о неприятном сюрпризе, который готовят для российских туристов в Таиланде.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

сэр самуэль харрис
Ответить
МИД России выразил протест,озабоченность,удивление,возмущение,негодование,переживание,несогласие,
и выразил надежду что всё само как нибудь рассосётся
Menes
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как там в катехизисе: " не спешите ехать в Исраиль, стройте Исраль на своей територии!"
Гость
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Не надо влезать в этот сугубо еврейский междусобойчик. Одни евреи жмут других евреев...
Гость
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так наши соплежуи из мида только утираются,давно евреям пора кислород перекрывать или в миде тоже одни обрезанные сидят?
Гость
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Так евреи делают свой гешефт!
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