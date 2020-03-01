Самым бюджетным городом стал Петрозаводск

Этой весной самые низкие цены на билеты по России оказались в Калугу и Казань – их стоимость составит около четырех тысяч рублей. А тем же, кто хочет уехать за границу, стоит рассмотреть Гюмри, Братиславу и Ригу. Билеты в эти иностранные города будут стоить восемь-девять тысяч рублей. О том, что отдых в этих местах позволит сэкономить, сообщили аналитики Aviasales.

Так, несмотря на то, весна уже началась, те, кто хочет отдохнуть внутри страны, могут еще купить билеты стоимостью до семи тысяч рублей не только в Петрозаводск и Калугу, но и в Саратов, Махачкалу, во Владикавказ и в Уфу, передает слова экспертов РИА Новости.

Чтобы весенний отпуск, например, на майские праздники, не разорил, можно отправиться в Баку, Кельн, Берлин, Эйндховен или Ереван. Тем, кто рискнет поехать в эти города, несмотря на бушующую эпидемию коронавируса в Европе, за полет придется выложить до 12 тысяч рублей.

Ранее "Утро" писало, что из-за обострившейся ситуации в Сирии, отпуск в Турции оказался под угрозой срыва.