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Подешевеет или нет: что произойдет с ценами на летний отдых

Подешевеет или нет: что произойдет с ценами на летний отдых
Фото: pixabay.com
Эксперты оценили, как изменятся цены на отдых в России и за границей

Пандемия нанесла серьезный экономический удар по курортам, санаториям и отелям. В итоге по сравнению с прошлым годом количество отдыхающих в этом сезоне сократится как минимум на треть, предупредили эксперты. 

Однако добавили, что при этом цены на отдых останутся на докризисном уровне. Не повысится стоимость путевок, авиабилетов и гостиничных номеров, даже несмотря на то, что в некоторых случаях загрузка людьми не должна превышать более 50% от общего количества мест. К примеру, стоимость турпакета на двоих в Сочи или Крым составит около 30 тыс. руб. указывает NEWS.RU. 

"Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10 – 15% ниже за счет перевозки", – рассказал  изданию  вице-президент Российского союза индустрии Юрий Барзыкин. 

Он пояснил, что сейчас люди в большей степени тратят деньги на еду и стараются побольше заработать. Туристическим предприятиям не выгодно поднимать цены, поскольку это может отпугнуть и без того незначительные потоки туристов. 

А вот отдых за границей, по словам Барзыкина, может серьезно ударить по бюджету: на одного человека стоимость недолгой поездки будет варьироваться около 90 тыс. рублей. Однако некоторые страны откажутся принимать туристов из России, поскольку сейчас коэффициент зараженности у нас выше, чем в некоторых местах возможного отдыха.

Ранее стало известно, что в связи с новыми правилами россияне стали массово отменять отдых в Сочи.

Евгения НАГОРСКАЯ

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