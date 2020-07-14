Эксперт не видит предпосылок к запуску авиасообщения с другими странами

Открытие границ с восемью странами не является поводом собирать чемоданы в отпуск, считает специалист Общественной палаты по туризму Роман Бобылев.

Он полагает, что россияне не смогут отправится за границу, поскольку пока авиаоператоры не подготовили план вылета в разрешенные для отдыха страны.

"Всем очевидно, что туда (в открывшиеся страны – прим. редакции) долететь можно только на самолетах. Нет такой возможности", – приводит его слова URA.RU.

Пока, указывает эксперт, Минтранс не опубликовал правила перевозки и рекомендации по частоте рейсов за границу, поэтому нужно дождаться решений ведомства.

Бобылев выразил надежду, что в ближайшее время полеты в другие страны станут возможны.

Напомним, ранее опубликовали список стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение. Указывалось, что россияне смогут отправится на отдых в восемь государств, поскольку коронавирусная обстановка там не вызывает опасений у российских властей.