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Открытие границ с восемью странами не является поводом собирать чемоданы в отпуск, считает специалист Общественной палаты по туризму Роман Бобылев.
Он полагает, что россияне не смогут отправится за границу, поскольку пока авиаоператоры не подготовили план вылета в разрешенные для отдыха страны.
"Всем очевидно, что туда (в открывшиеся страны – прим. редакции) долететь можно только на самолетах. Нет такой возможности", – приводит его слова URA.RU.
Пока, указывает эксперт, Минтранс не опубликовал правила перевозки и рекомендации по частоте рейсов за границу, поэтому нужно дождаться решений ведомства.
Бобылев выразил надежду, что в ближайшее время полеты в другие страны станут возможны.
Напомним, ранее опубликовали список стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение. Указывалось, что россияне смогут отправится на отдых в восемь государств, поскольку коронавирусная обстановка там не вызывает опасений у российских властей.
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