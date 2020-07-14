Несмотря на открытие границ: россияне не смогут полететь за рубеж

Несмотря на открытие границ: россияне не смогут полететь за рубеж
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Эксперт не видит предпосылок к запуску авиасообщения с другими странами

Открытие границ с восемью странами не является поводом собирать чемоданы в отпуск, считает специалист Общественной палаты по туризму Роман Бобылев. 

Он полагает, что россияне не смогут отправится за границу, поскольку пока авиаоператоры не подготовили план вылета в разрешенные для отдыха страны. 

"Всем очевидно, что туда (в открывшиеся страны – прим. редакции) долететь можно только на самолетах. Нет такой возможности", – приводит его слова URA.RU

Пока, указывает эксперт, Минтранс не опубликовал правила перевозки и рекомендации по частоте рейсов за границу, поэтому нужно дождаться решений ведомства. 

Бобылев выразил надежду, что в ближайшее время полеты в другие страны станут возможны. 

Напомним, ранее опубликовали список стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение. Указывалось, что россияне смогут отправится на отдых в восемь государств, поскольку коронавирусная обстановка там не вызывает опасений у российских властей. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 15 июля 2020 года

Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов

Россияне начали массово откладывать выход на пенсию

Таким образом люди пытаются повысить размер выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей