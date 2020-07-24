Когда россияне смогут улететь в Турцию: МИД дал прогноз

Рейсы между странами могут возобновить до конца лета

Вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией по-прежнему остается открытым, однако в МИД России сообщили, что вскоре он может быть решен.

В ведомстве не исключили, что границы между странами откроются до конца лета, передает "Известия".

При этом ранее эксперты заявили, что вероятность скорого возобновления чартерных рейсов очень мала. По этой причине некоторые российские путешественники уже начали летать на курорт через Белоруссию.

Карина СИРАЗОВА

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