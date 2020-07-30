Россияне рискуют остаться без компенсации за путешествия

Россияне рискуют остаться без компенсации за путешествия
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Туроператоры не успевают подготовиться к подключению программы кэшбека

Возврат денег отдыхающим за путешествия по России оказалось получить не так просто. Некоторые туроператоры столкнулись с трудностями при подключении программы кэшбека – им дали слишком мало времени. Об этом рассказала секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, о компенсациях стало известно 20 июля, а сформировать заявку было необходимо до 24-го. Тюрина сообщила:

"Многие участники рынка вообще не знали о такой возможности и не успеют подготовиться за четыре дня".

В итоге срок продлили до 27 июля, но и этого оказалось недостаточно. По словам секретаря РСТ, туроператорам необходимо решить все вопросы до конца месяца, чтобы стать участником программы: подписать документы с платежной системой "Мир", создать отдельную страницу на сайте и многое другое, пишет "Интерфакс".

Таким образом, времени для участия в новом проекте для туроператоров чрезвычайно мало. Если компании не уложатся в сроки, то возможности внести изменения у них не будет, передает "ФедералПресс".

О компенсации для туристов стало известно 22 июля. При этом для участия в программе путевку необходимо купить в определенные сроки.

Карина СИРАЗОВА

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