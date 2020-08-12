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Воздушное сообщение между Египтом и Россией в скором времени может быть восстановлено, заявил посол Арабской Республики в Москве Ихаб Наср.
По словам дипломата, авиационные власти двух государств находятся в тесном сотрудничестве по этому вопросу. Велика вероятность, что в ближайшее время, между их столицами – Москвой и Каиром – вновь начнут курсировать самолеты, сообщает РИА "Новости".
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Египте стабилизируется, поэтому Страна пирамид уже возобновила авиасообщение со многими странами, добавляет "ФедералПресс".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что россияне начали массово скупать билеты в Черногорию. Однако прямое авиасообщение между двумя странами пока не открыто.
Также популярностью пользуется турецкое направление. Ранее стало известно, что отдых в Турции может подешеветь. Стоимость путевок должна упасть на фоне роста заболеваний коронавирусом.
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