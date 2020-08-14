Первые рейсы отправятся уже 15 августа

Начиная с субботы россияне смогут отправиться в одну из стран Евросоюза. Возобновляется авиасообщение Москвы и Женевы.

Пока полеты будут проводиться по сокращенной программе – лишь один рейс в неделю, сообщается на сайте "Аэрофлота". Самолет будет отправляться в Швейцарию около 14:00 по московскому времени.

Однако, подчеркивает телеканал "360", расписание может расшириться по мере того, как будет возобновляться международное авиасообщение.

Недавно стало известно, что Россия возобновила полеты с одной из стран СНГ. Первые рейсы будут доступны уже 17 августа.