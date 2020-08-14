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Начиная с субботы россияне смогут отправиться в одну из стран Евросоюза. Возобновляется авиасообщение Москвы и Женевы.
Пока полеты будут проводиться по сокращенной программе – лишь один рейс в неделю, сообщается на сайте "Аэрофлота". Самолет будет отправляться в Швейцарию около 14:00 по московскому времени.
Однако, подчеркивает телеканал "360", расписание может расшириться по мере того, как будет возобновляться международное авиасообщение.
Недавно стало известно, что Россия возобновила полеты с одной из стран СНГ. Первые рейсы будут доступны уже 17 августа.
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