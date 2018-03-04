На Ксению Собчак совершено нападение
Мужчина с криком
"Это за Жириновского!"
вылил на телеведущую и кандидата в президенты стакан воды.
Инцидент произошел в фойе Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения первого президента СССР Михаила Горбачева.
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"Только что на меня напал человек. Толкнул – я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского". Вызвали милицию", – написала Собчак в Twitter.По информации телеграм-канала Mash, возмутителем спокойствия был помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. В интернете уже отыскали фотографии напавшего на Собчак молодого человека, на которых он снят рядом с лидером ЛДПР.
Ранее на этой неделе Собчак и Жириновский повздорили во время предвыборных дебатов. В прямом эфире телеканала "Россия-1" лидер ЛДПР принялся перебивать и оскорблять оппонентов. В какой-то момент терпение Собчак лопнуло, и она плеснула в Жириновского водой из стакана. Политик в ответ обложил ее матом.
На следующий день кандидаты продолжили разборки в эфире "России 24". Собчак в ходе дискуссии заявила, что Жириновский помог своему сыну Игорю Лебедеву занять пост зампредседателя Госдумы.
Тот не стал возражать и парировал: "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл?"
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