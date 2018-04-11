Случайно сброшенная авиабомба успешно поразила цель – автомобильный завод

Истребитель ВВС Франции Mirage 2000 по ошибке "уронил" бомбу на завод. Об этом сообщает France Bleu.

Неприятный инцидент произошел во вторник, 10 апреля, в департаменте Луара. Два военных самолета, направляясь в Нанси, пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон. И тут один из них потерял авиабомбу, которая аккурат упала прямо на завод компании Faurecia. В результате ЧП два человека получили ранения.

"Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов", – рассказал один из очевидцев.

По словам представителя французских ВВС полковника Оливье Село, упавший на предприятие боеприпас был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса.

Произошедший инцидент в Ножан-сюр-Верниссон – это редчайший случай. Подобные ЧП происходят "исключительно, очень и очень редко", подчеркнул полковник. Ведется расследование, а ВВС принесли свои извинения гражданским лицам.

Также отмечается, что на заводе, где работает около 600 человек, после ЧП более 150 сотрудников были эвакуированы. Жизни раненых ничего не угрожает, им оказывается психологическая поддержка.

Надо признать, что это не первый случай в мировой практике, когда военные "роняют" свои бомбы на головы мирных граждан. Так, в 2002 г. самолет МиГ-21 ВВС Румынии, пролетая над городом Бакэу, выронил боевую бомбу. Лишь по счастливой случайности 300-килограммовый снаряд не только не взорвался, но и никого не задел. Бомба шарахнулась на пшеничное поле в нескольких метрах от одного из дачных участков. Минобороны Румынии тогда сообщило, что 27-летний летчик "просто нажал не на ту кнопку". Сам же пилот заявлял, что всему виной изношенная техника.

В июле 2015-го из штурмовика Су-25 ВВС Ирака над восточным районом Багдада тоже выпала бомба. В результате ЧП тогда погибли семь человек.

Однако самый невероятный случай произошел 11 марта 1958 г. с падением атомной бомбы в Марс-Блаффе из американского реактивного бомбардировщика Boeing B-47E-LM Stratojet, которая "спланировала" на жилой район в деревне Марс-Блафф в Южной Каролине. Пусковое устройство случайно привел в действие штурман Брюс Кулька во время проверки предохранительной чеки бомбы по приказу командира. Снаряд грохнулся в лесном секторе рядом с домом семьи Грегг, уничтожив огород и детскую беседку, повреждение получили несколько строений. По счастливой случайности никто не погиб, но 6 человек получили ранения.

Ядерного взрыва не произошло, поскольку соответствующая "начинка" на самолете хранилась отдельно.