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Дипломаты РФ отражают атаку на консульство

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСказочники: украинцы выдумали дату вступления в ЕС
Сотрудники российского диппредставительства в Харькове готовы всеми силами противостоять агрессивной толпе

Россияне, работающие в нашем генконсульстве в Незалежной, не только не испугались напора местных радикалов, но и сделали все возможное, чтобы не пустить разъяренных украинцев на свою территорию. Русские дипломаты не собираются сдаваться, если активисты националистических организаций повторят свою акцию.

В понедельник днем украинцы устроили пикет около Генерального консульства РФ в Харькове. Люди скандировали лозунги, бросали зажженные файеры, дымовые шашки, "коктейли Молотова" и яйца. В результате загорелось дерево на территории российского диппредставительства.  

Милиция не мешала агрессивным активистам и просто наблюдала со стороны, как те громят наше генконсульство. Пожарные тоже просто дежурили по соседству. Впрочем, россияне и сами справились с пикетчиками и не пустили их на территорию. Как рассказал источник изданию "Царьград", сейчас все спокойно, а настроение у дипломатов боевое: всю грязь убрали, а дерево потушили.

"Сдаваться никто не собирается. Пусть только попробуют войти", – заявил инсайдер.

Подобные акции прошли и во Львове, и в Одессе, и в Киеве. В связи с этой ситуацией власти России потребовали от правительства Незалежной обеспечить безопасность наших дипломатов.

В воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не остановились по законному требованию погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России, в результате чего были задержаны. После этого Петр Порошенко ввел в стране военное положение. 

Полина ИВАНОВА
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