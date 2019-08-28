В Подмосковье раскрыли новый способ мошенничества

Злоумышленники продавали автозапчати по предоплате

В Московской области и Волгограде орудовали 14 мошенников, которые распространяли объявления о том, что продают запчасти для машин. Банда вымогала предоплату в 50-100% у людей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. Мошенники устроили кол-центры в арендованных квартирах. После того, как задержанные получали деньги от россиян, то они просто исчезали.

Как передает портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов изъяли всю "документацию" злоумышленников, банковские карты и завели дело по факту мошенничества.