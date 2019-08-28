Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье раскрыли новый способ мошенничества

Злоумышленники продавали автозапчати по предоплате

В Московской области и Волгограде орудовали 14 мошенников, которые распространяли объявления о том, что продают запчасти для машин. Банда вымогала предоплату в 50-100% у людей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. Мошенники устроили кол-центры в арендованных квартирах. После того, как задержанные получали деньги от россиян, то они просто исчезали.

Как передает портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов изъяли всю "документацию" злоумышленников, банковские карты и завели дело по факту мошенничества. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

России поставили три условия для отмены санкций

Коломойский придумал фантастический сценарий по возвращению Донбасса под крыло Киева

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей