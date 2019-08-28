В Подмосковье раскрыли новый способ мошенничества

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В Московской области и Волгограде орудовали 14 мошенников, которые распространяли объявления о том, что продают запчасти для машин. Банда вымогала предоплату в 50-100% у людей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. Мошенники устроили кол-центры в арендованных квартирах. После того, как задержанные получали деньги от россиян, то они просто исчезали.
Как передает портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов изъяли всю "документацию" злоумышленников, банковские карты и завели дело по факту мошенничества.
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