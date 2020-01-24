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В Подмосковье случился крупный пожар

Пламя охватило большую площадь

В Раменском районе Московской области загорелись торговые ряды. Происшествие случилось сегодня ночью, 24 января.

Пожар возник в поселке Быково и охватил 450 квадратных метров торговых рядов, сообщает РЕН ТВ. Загорелась кровля. На место происшествия прибыли пожарные. Огонь удалось потушить около 7 часов утра, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

В результате пожара никто не пострадал, пишет RT.

Карина СИРАЗОВА

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