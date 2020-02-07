Во время посадки воздушного лайнера Израиль обстреливал сирийскую территорию

Израильские истребители F-16 выпустили по пригородам Дамаска ракеты "воздух – земля" примерно в два часа ночи 6 февраля.

По данным Минобороны России, благодаря грамотным действиям диспетчеров аэропорта сирийской столицы удалось избежать катастрофы. Именно в момент обстрела совершал посадку пассажирский лайнер "Аэробус-320" со 172 пассажирами и членами экипажа на борту, передает URA.RU.

Как уточняет НСН, всего было выпущено восемь ракет. В конечном счете авиалайнер был вынужден экстренно приземлиться на российской военной базе Хмеймим, пишет "ФедералПресс".