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В России рассказали о спасении пассажирского самолета в Сирии

Во время посадки воздушного лайнера Израиль обстреливал сирийскую территорию

Израильские истребители F-16 выпустили по пригородам Дамаска ракеты "воздух – земля" примерно в два часа ночи 6 февраля.

По данным Минобороны России, благодаря грамотным действиям диспетчеров аэропорта сирийской столицы удалось избежать катастрофы. Именно в момент обстрела совершал посадку пассажирский лайнер "Аэробус-320" со 172 пассажирами и членами экипажа на борту, передает URA.RU

Как уточняет НСН, всего было выпущено восемь ракет. В конечном счете авиалайнер был вынужден экстренно приземлиться на российской военной базе Хмеймим, пишет "ФедералПресс". 

Сергей САЗОНОВ

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