Жуткое ДТП случилось ночью

Восемь человек погибли под Псковом после столкновения микроавтобуса с грузовиком. Все они оказались гражданами Украины. Об этом сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

Жуткая авария произошла ночью 13 февраля возле деревни Рудо, передает РИА "Новости". В ДТП также пострадали еще два человека, пишет RT.

Полиция возбудила уголовное дело. Другие обстоятельства происшествия выясняются, сообщает РИА ФАН.