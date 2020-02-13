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Украинцы погибли в аварии под Псковом

Жуткое ДТП случилось ночью

Восемь человек погибли под Псковом после столкновения микроавтобуса с грузовиком. Все они оказались гражданами Украины. Об этом сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

Жуткая авария произошла ночью 13 февраля возле деревни Рудо, передает РИА "Новости". В ДТП также пострадали еще два человека, пишет RT.

Полиция возбудила уголовное дело. Другие обстоятельства происшествия выясняются, сообщает РИА ФАН.

Карина СИРАЗОВА

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