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Родителей расстреляли на глазах у ребенка: подробности трагедии в Калининграде

Родителей расстреляли на глазах у ребенка: подробности трагедии в Калининграде
Фото: Людмила Доброжинская/ТАСС
Мужчина открыл огонь по беременной женщине и ее супругу

Стрельба прогремела накануне, 15 февраля, около 19:00 (20:00 мск) у Центрального рынка. Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина по троим прохожим – семейной паре и их 13-летнему сыну. По словам очевидцев, женщина была беременна. Супруги погибли на месте, подростка увезли в больницу.

Стрелок попытался наложить на себя руки, позже он скончался в клинике. По предварительной версии мужчина убил супругов из личной неприязни. Об этом сообщается на сайте СКР по Калининградской области. У семейной пары был бизнес на рынке, пишет НСН, ссылаясь на свидетелей случившегося.

Как стало известно позже, подростка из больницы уже отпустили, его забрала бабушка, передает "Российская газета". Следователи завели уголовное дело.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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