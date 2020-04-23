Гарь уже накрыла столицу Украины

Дым из Чернобыльской зоны отчуждения, с которым безуспешно борются власти Незалежной уже не первый день, накрыл западную часть Киевской области. Воздух над столицей уже заражен вредными элементами.

Исходя из заявлений директоры Укргидрометцентра Николая Кульбиды и начальника департамента Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Владимира Демчука, продукты горения разнес ветер. Они накрывают не только Киевскую область с запада, но и Житомирскую – с севера.

Демчук отметил, что источников горения стало меньше и поводов для паники пока нет.

Ранее сообщалось, что тление на территории зоны отчуждения намного опаснее открытого огня. Бороться с торфяниками у спасателей получается плохо. МЧС работает на месте уже на протяжении 3 недель. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал происходящее только на 9 день горения.

Жители европейских стран испугались прихода облака дыма с Украины. Больше всех за безопасность жителей переживают в Германии.