Авианосцы США струхнули при виде "Адмирала Нахимова"

Российские тяжелые ракетные крейсера представляют опасность для американского флота

Запад не на шутку встревожен тем, что отечественные крейсера "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" через пару-тройку лет получат самое совершенное на военных флотах мира оружие - гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". После этого само их пребывание в водах Мирового океана будет представлять угрозу для авианосцев США.



По мнению авторов немецкого журнала Stern, корабли проекта 1144 "Орлан" - это пережиток прошлого. У них громадное водоизмещение, им требуется команда свыше 1 тысячи 100 человек, они неповоротливы. Промахнуться по ним не составляет труда даже из не самого лучшего противокорабельного оружия. Но вскоре все изменится. В 2021 г. "Адмирал Нахимов" пройдет полную модернизацию, а через несколько лет то же самое сделают и с "Петром Великим", передает "Свободная пресса".

На обновление каждого крейсера выделят $1,8 миллиарда. Под замену пойдет практически все, кроме корпуса и ядерной силовой установки. Вопрос с главным вооружением, которое установят на судне, практически решен. Однако относительно противоракетной, противовоздушной и противолодочной системы нет полной ясности.

По одной из версий, на крейсера поставят новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 "Прометей". Однако эта система пока находится в разработке и для кораблей не модифицирована. Сейчас на крейсерах стоит система С-300ФМ "Форт-М", которая использует ракеты от С-400 с дальностью полета 200 километров. Они могут сбивать цели, имеющие окологиперзвуковую скорость. Дополнительно к "Форту-М" на борт могут поставить ЗРК "Полимент/Редут". Эта система перекрывает все зоны обороны и обеспечивает перехват аэродинамических целей всех типов в широком скоростном диапазоне.

Далее на обновленных кораблях предполагается установка противолодочного комплекса ближней зоны "Пакет-НК". Он стреляет, во-первых, тепловой торпедой МТТ, имеющей дальность 20 км и предназначенной для поражения подводных лодок на глубине до 600 м, а во-вторых, реактивной торпедой М-15 с рабочей глубиной до 800 метров. Корабли также получат обновленную гидроакустическую систему, новую модификацию вертолетов Ка-27М и комплекс радиоэлектронной борьбы нового поколения. А устаревшие противокорабельные ракеты "Гранит" заменят новые ракеты "Оникс".

Применить свое ударное оружие, ракеты "Циркон", крейсера смогут на расстоянии 300-500 км (по другим данным, их дальность может достигать 1 тыс. километров). Чтобы постоянно держать вражеские авианосцы в страхе, нашим кораблям придется довольно близко подойти к ним. Авианосцы всегда ходят в сопровождении 6-8 боевых кораблей прикрытия и нескольких подводных лодок. Так что в случае боестолкновения российским крейсерам средства защиты пригодятся.

Впрочем, ответить ударом на удар флот США сможет только после принятия на вооружение ракет LRASM с дальностью от 800 до 1 тыс. километров. Имеющиеся сейчас у американцев ракеты "Гарпун" не добивают даже на 300 километров. Против LRASM "Орланы" смогут применить ракеты "Форт-М" или "Полимент/Редут". На дальних подступах может пригодиться противолодочная модификация ракет "Калибр". Так что это будет битва достойных друг друга соперников.

У ВМФ России в будущем появится еще один козырь в рукаве. В начале 2020-х гг. на вооружение должна поступить авиационная Гиперзвуковая управляемая ракета. Она будет размещаться в фюзеляже стратегических ракетоносцев Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160М2. Ее дальность должна достигать 1 тыс. 500 километров. Самолеты дальней авиации смогут производить пуски этих ракет по американским авианосцам с безопасного для себя расстояния, то есть находясь вне зоны действия американской ПВО/ПРО.