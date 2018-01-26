Америка не устоит перед ядерным ударом
Защищаться от массированного ракетного ядерного удара со
стороны России, Китая, КНДР или Ирана при помощи наземной системы
противоракетной обороны - это все равно что "пытаться поразить пулю
пулей". В случае начала ядерной войны отбиться от врагов Соединенные Штаты
будут не в состоянии. С таким заявлением выступила конгрессмен от
Республиканской партии Элиз Стефаник.
Американские противоракеты "оставляют слишком мало пространства для ошибки", написала политик в своей колонке в Washington Examiner. "Испытания показали, что имеющиеся у США возможности не позволяют сдерживать все ракетные атаки", - посетовала сенатор.
Далее она объяснила, что именно не так с американской ПРО. Во-первых, из 18 проведенных испытаний лишь 10 оказались успешными. То есть эффективность составила 56%. При этом ни одна из имитаций перехватов не происходила в реалистичной среде, которая была бы похожа на действительную атаку межконтинентальных баллистических ракет. Во время тестов не использовались "активные контрмеры", к тому же игнорировалась потенциальная траектория северокорейской ракеты "Хвасон-15" - той самой, что способна долететь до США.
Во-вторых, Америку от ракетного удара защищают две базы ПРО. Они расположены на Аляске и в Калифорнии. На них дислоцируется 44 перехватчика. Благодаря этим базам Западное побережье надежно защищено от удара, а вот Восточное, где проживает более 100 миллионов человек, то есть треть населения страны, остается неприкрытым. Чтобы обезопасить тылы, нужно разместить противоракеты на севере штата Нью-Йорк, убеждена Стефаник.
В-третьих, хитрый противник способен легко обмануть простодушных американских противоракетчиков. КНДР, Иран и другие неприятели могут прибегнуть к использованию ложных мишеней, которые отвлекут на себя внимание ПРО и снизят эффективность системы. Если для гарантированного отражения одного из ударов по вражеской ракете (или ее имитации) будут выпущены четыре перехватчика, система ПРО станет более уязвимой для последующих ударов.
В колонке отмечается, что американская разведка донесла о строительстве на северокорейских верфях атомной подводной лодки, которая сможет нести ракеты с ядерным зарядом. Когда она будет построена, у КНДР расширится диапазон возможных целей на территории США, а отследить субмарину будет крайне непросто. Другой вероятный противник - Иран - обладает наибольшим запасом ракет на Ближнем Востоке.
Панический страх американцев перед Северной Кореей подогревает сделанное на этой неделе заявление директора ЦРУ Майкла Помпео о том, что Пхеньян в течение ближайших нескольких месяцев получит возможность нанести удар по континентальной части США. "В настоящее время правительство США старательно работает над тем, чтобы отдалить эти сроки", - отметил глава разведки.
Нанести ядерный удар по Америке, по мнению сенатора Стефаник, может кто угодно. В число потенциальных врагов политик включила не только Северную Корею с Ираном, но и Россию с Китаем. "Эти противники бросают нам вызов на всех фронтах, стремясь расширить свое геополитическое влияние и подорвать интересы национальной безопасности США", - заключила политик.
Опасения политиков подкрепляются отчетами института Heritage Foundation. Его эксперты считают, что Военно-морские силы США не смогут достойно ответить на атаку создаваемого Россией подводного плавательного аппарата "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн.
Ранее в ЦРУ указали на сроки ядерного удара со стороны Северной Кореи. Это может случиться менее чем через год, предположили в ведомстве, напоминает телеканал "360".
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